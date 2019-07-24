Подарок для азербайджанцев: улицу в Днепре переименовали в честь советского певца

24 июля во время сессии городского совета Днепра депутаты переименовали улицу 8 Марта в Соборном районе.
Теперь она называется в честь советского певца и композитора Муслима Магомаева. Об этом OBOZREVATEL сообщает с места события.
В Днепре переименовали улицу
АиФ-Украина
Соответствующее решение приняли для устранения дублирующихся названий улиц. Две другие улицы 8 Марта находятся в Новокадакском и Амур-Нижнеднепровском районах. Их названия пока остаются без изменений.
Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал переименование улицы на своей странице в Facebook. Он также опубликовал песню известного певца и композитора.
"В этом Городе живет как минимум 30 000 азербайджанцев. Сделали сегодня на сессии им подарок. И не только им, а всем нашим родителям, которые Его любили. Он был Гений. Теперь в Днепре будет улица Муслима Магомаева. И, да, "Солнце взойдёт"(с)", - написал Филатов.
Муслим Магомаев
media.az
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что советник Зеленского предложил переименовать Россию: в Москве ответили.
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