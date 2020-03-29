Под горсоветом Днепра выстроилась огромная очередь для получения спецпропусков

В воскресенье, 29 марта, под зданием Днепровского городского совета выстроилась очередь для получения спецпропусков на время карантина.

Спецпропуска выдают сотрудникам критической инфраструктуры города для свободного перемещения в общественном транспорте. Об этом сообщили в Telegram-канале Х**вый Днепр (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Днепра Иван Васючков ранее на своей странице в Facebook сообщал, что на данный момент комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций дала одобрение на 2671 заявку общим количеством 106 719 спецбилетов.

"Если Ваша заявка одобрена, Вам позвонят из колл-центра городского совета и пригласят забрать ее. При получении обязательно предъявить удостоверение личности и документ, который подтверждает Ваше право на получение спецбилетов", – написал Иван Васючков.

Скриншот Facebook/Иван Васючков

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепопетровщину эвакуировали десятки людей, вернувшихся из Москвы и Нью-Йорка. За ними выслали микроавтобусы, оснащенные средствами защиты.

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