Под горсовет Днепра принесли гроб

Сегодня, 3 июня, в Днепре активисты провели похороны семи срубленных деревьев на улице Короленко. Несмотря на то, что до конца года городская власть высадит там 70 новых взрослых растений. Гроб с ветками оставили возле входа в мэрию. Убрать деревья было необходимостью для ремонта коллектора.

Экозащитники сообщили, что сегодня в Днепре "траурный день". В центре города колонна людей следовала за гробом, который наполнили ветками. Видео мероприятия опубликовали на странице "Save Dnipro" в Facebook.

Под городской совет Днепра принесли гроб Информатор

"К сожалению, сегодня в нашем городе траурный день. Мы потеряли форпост зеленых насаждений. Ночью вырубили все платаны на улице Короленко, несмотря на две подписанные петиции. Поэтому сейчас мы начинаем акцию погребального шествия по деревьям, которые вырубили на этой улице", - сказали активисты перед началом шествия.

Как видно на видео, к похоронам подготовились заранее. Ветки деревьев складывали в ювелирно изготовленный из картона гроб. Участники мероприятия сделали венок из листьев платана и обвязали его черной лентой. Такие же ленточки все повязали себе на руки. Шествие сопровождалось похоронным маршем.

Дойдя до городского совета Днепра, активисты сказали прощальные слова. Гроб с ветками оставили перед входом.

Стоит отметить, что платаны на улице Короленко в Днепре срубили по решению городского совета для проведения масштабной реконструкции. Вскоре центральная улица должна стать пешеходной. Обрезка деревьев вызвала возмущение экозащитников.

По словам заместителя мэра Михаила Лысенко, демонтировать деревья было необходимостью, чтобы отремонтировать опасный коллектор и перенести инженерные сети. В мерии рассказали, что без сруба деревьев это сделать невозможно.

На месте восьми старых деревьев высадят 70 новых девятилетних деревьев, которые смогут дать тень уже на следующий год.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 2 июля, в Днепре разбушевалась буря. Горожане запечатлели красоту грозового неба и поделились фото в сети.

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