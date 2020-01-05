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5 января • обновлено в 16:11
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Под Днепром задержали четырех человек, распространявших наркотики. Фото

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В субботу, 4 января, во время отработки Новомосковского района Днепропетровской области полицейские обнаружили местных жителей, которые хранили наркотики.

Задержание стало результатом совместной работы полицейских и общественности. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Во время отработки в кармане куртки 49-летнего мужчину полицейские обнаружили шприц с наркотической жидкостью светло-коричневого цвета. В 54-летнего мужчину и 30-летней женщины полицейские офицеры громады обнаружили по 2 слип-пакета с кристаллическим веществом белого цвета.

Под Днепром задержали четырех человек с наркотиками

Под Днепром задержали четырех человек с наркотиками

Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Вечером того же дня, патрулируя улицы поселка, во дворах дома была задержана 39-летняя местная жительница, у которой изъяли 50 слип-пакетов с кристаллическим веществом, похожим на амфетамин.

Под Днепром задержали четырех человек с наркотиками

Под Днепром задержали четырех человек с наркотиками

Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

По данным фактам открыты уголовные дела по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы сроком до 3-х лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре задержали мужчину, который сливал бензин из машин. Он был задержан с бутылками бензина в пакете.

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Место
Украина Днепр
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