Под Днепром вандалы разгромили известную скульптуру. Фото

В Никополе Днепропетровской области вандалы повредили самую большую скульптуру в городе.
Как отметили, в сквере "Освобождения" изготовили 13 скульптур, но одной из них не судилось долго простоять, сообщили в "Никополь-арт" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Так, вандалы отбили руки скульптуре.
Разбитая скульптура
Никополь-арт
Жители города возмущены происходящим. Ведь недавно эту самую красивую скульптуру предложили поставить на Европейской площади.
Разбитая скульптура
Никополь-арт
Как сообщал OBOZREVATEL, в метро Киева вандал испортил портреты Тараса Шевченко.
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