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Под Днепром вандалы разгромили известную скульптуру. Фото

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В Никополе Днепропетровской области вандалы повредили самую большую скульптуру в городе.

Как отметили, в сквере "Освобождения" изготовили 13 скульптур, но одной из них не судилось долго простоять, сообщили в "Никополь-арт" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, вандалы отбили руки скульптуре.

Разбитая скульптура

Разбитая скульптура

Никополь-арт

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Жители города возмущены происходящим. Ведь недавно эту самую красивую скульптуру предложили поставить на Европейской площади.

Разбитая скульптура

Разбитая скульптура

Никополь-арт

Как сообщал OBOZREVATEL, в метро Киева вандал испортил портреты Тараса Шевченко.

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Место
Украина Днепр
Тег
Никополь
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