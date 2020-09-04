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Под Днепром увековечили память погибшего при задержании полицейского. Видео

София Закревская
София Закревская
Жизнь города
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Под Днепром увековечили память погибшего при задержании полицейского. Видео

Под Днепром увековечили память погибшего при задержании полицейского. Пресс-служба ГУНП Днепропетровской области

В четверг, 3 сентября, в Новомосковске Днепропетровской области открыли мемориальную доску в память о погибшем полицейском Дарвине Потуданском.

Доску установили на фасаде школы, в которой учился Герой. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области.

Почтить память Дарвина Потуданского пришли его родные, коллеги, педагоги и друзья. Мероприятие прошло во дворе учебного заведения. Полиция выразила благодарность школе и всем, кто принял участие в увековечивании памяти погибшего правоохранителя в формате мемориальной доски.

Мероприятие прошло во дворе родной школы полицейского.

Мероприятие прошло во дворе родной школы полицейского. Пресс-служба ГУНП Днепропетровской области

К присутствующим обратился временно исполняющий обязанности начальника Днепровского отдела полиции Вячеслав Клешня:

"Семья правоохранителей всегда будет помнить о Герое, который отдал свою жизнь в борьбе с преступностью. Мы хотим, чтобы о его подвиге знали следующие поколения и память о нем навсегда осталась в сердцах людей", – сказал Клешня.

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