Под Днепром увековечили память погибшего при задержании полицейского. Видео

В четверг, 3 сентября, в Новомосковске Днепропетровской области открыли мемориальную доску в память о погибшем полицейском Дарвине Потуданском.

Доску установили на фасаде школы, в которой учился Герой. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области.

Почтить память Дарвина Потуданского пришли его родные, коллеги, педагоги и друзья. Мероприятие прошло во дворе учебного заведения. Полиция выразила благодарность школе и всем, кто принял участие в увековечивании памяти погибшего правоохранителя в формате мемориальной доски.

Мероприятие прошло во дворе родной школы полицейского. Пресс-служба ГУНП Днепропетровской области

К присутствующим обратился временно исполняющий обязанности начальника Днепровского отдела полиции Вячеслав Клешня:

"Семья правоохранителей всегда будет помнить о Герое, который отдал свою жизнь в борьбе с преступностью. Мы хотим, чтобы о его подвиге знали следующие поколения и память о нем навсегда осталась в сердцах людей", – сказал Клешня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Днепре на Запорожском шоссе 19 июня при задержании застрелили полицейского. От полученных травм 30-летний оперуполномоченный Дарвин Потуданский скончался на месте.

В Нацполиции выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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