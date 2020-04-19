Под Днепром священник ездил на машине с колонкой и святил паски. Видео

Утром 19 апреля, в поселке Селеное Днепропетровской области изобретательный священник выглядывая с люка машины, объезжал дома верующих и святил их продукты.

На машине священника была закреплена колонка, из которой звучала запись церковных колоколов, а по бокам машины были прикреплены корзинки, из которых люди могли брать свечки. Об этом сообщили на Facebook-странице "Типичный Днепр".

Скриншот из видео Facebook/Типичный Днепр

"Проехали уже большую часть Соленого, около 9 улиц. Довольны все, благодарят за то, что смогли организовать освящение пасок в такое не простое время", - рассказал священник.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре завели дело против прихожан, столпившихся возле церкви. Около 80 людей скопились внутри Свято-Троицкого Кафедрального Собора.