Под Днепром проводят масштабный фото-флешмоб в ямах

В Кривом Роге Днепропетровской области общество "Рух без меж" создали всеукраинский фото-флешмоб.
Как отметили, жители хотят привлечь внимание местных властей, чтобы отремонтировать дороги и обустроить тротуары, сообщило общество на странице в Facebook.
Флешмоб решили поддержать в 10-ти городах Украины.
Чтобы принять участие в мероприятии, нужно:
Сделать фото в/возле ямы или выбоины на тротуаре. Быть на каблуках, самокате, скейте, коляске, с коляской для кукол или с любым атрибутом, который подчеркнет проблему. (Яму/выбоину должно быть четко видно. Избегайте сочетание тени и солнца сквозь ветви деревьев. Фотографировать лучше снизу).
Выложить фото с подписью в следующем порядке: город (отмечают через геолокацию), адрес и хэштег "тротуарнекратер".
Фото-флешмоб
Facebook "Рух без меж"
Фотографии размещают как на личных страницах, так и странице "Рух без меж".
В результате фото-флешмоба организации в населенных пунктах соберут все фотографии, которые были опубликованы активистами, и пришлют в местный совет с предложением осуществить первоочередной текущий (капитальный) ремонт этих тротуаров.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине показали, как строят первую современную бетонную дорогу.
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