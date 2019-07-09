Под Днепром проводят масштабный фото-флешмоб в ямах

В Кривом Роге Днепропетровской области общество "Рух без меж" создали всеукраинский фото-флешмоб.

Как отметили, жители хотят привлечь внимание местных властей, чтобы отремонтировать дороги и обустроить тротуары, сообщило общество на странице в Facebook.

Флешмоб решили поддержать в 10-ти городах Украины.

Чтобы принять участие в мероприятии, нужно:

Сделать фото в/возле ямы или выбоины на тротуаре. Быть на каблуках, самокате, скейте, коляске, с коляской для кукол или с любым атрибутом, который подчеркнет проблему. (Яму/выбоину должно быть четко видно. Избегайте сочетание тени и солнца сквозь ветви деревьев. Фотографировать лучше снизу). Выложить фото с подписью в следующем порядке: город (отмечают через геолокацию), адрес и хэштег "тротуарнекратер".

Фото-флешмоб Facebook "Рух без меж"

Фотографии размещают как на личных страницах, так и странице "Рух без меж".

В результате фото-флешмоба организации в населенных пунктах соберут все фотографии, которые были опубликованы активистами, и пришлют в местный совет с предложением осуществить первоочередной текущий (капитальный) ремонт этих тротуаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине показали, как строят первую современную бетонную дорогу.

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