Главная Новости
Мова Язык
ГлавнаяБлоги

/ Жизнь города

Под Днепром проводят масштабный фото-флешмоб в ямах

321 Читать материал на украинском

В Кривом Роге Днепропетровской области общество "Рух без меж" создали всеукраинский фото-флешмоб.

Как отметили, жители хотят привлечь внимание местных властей, чтобы отремонтировать дороги и обустроить тротуары, сообщило общество на странице в Facebook.

Флешмоб решили поддержать в 10-ти городах Украины.

Новости
В Украине появятся бетонные дороги: стало известно, где и когда

Чтобы принять участие в мероприятии, нужно:

  1. Сделать фото в/возле ямы или выбоины на тротуаре. Быть на каблуках, самокате, скейте, коляске, с коляской для кукол или с любым атрибутом, который подчеркнет проблему. (Яму/выбоину должно быть четко видно. Избегайте сочетание тени и солнца сквозь ветви деревьев. Фотографировать лучше снизу).

  2. Выложить фото с подписью в следующем порядке: город (отмечают через геолокацию), адрес и хэштег "тротуарнекратер".

Новости
На трассе Днепр-Решетиловка открыли часть отремонтированной дороги. Фото

Фото-флешмоб

Фото-флешмоб

Facebook "Рух без меж"

Фотографии размещают как на личных страницах, так и странице "Рух без меж".

В результате фото-флешмоба организации в населенных пунктах соберут все фотографии, которые были опубликованы активистами, и пришлют в местный совет с предложением осуществить первоочередной текущий (капитальный) ремонт этих тротуаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине показали, как строят первую современную бетонную дорогу.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Ремонт дорог" на OBOZREVATEL.

Тема
Ремонт дорог
Место
Украина Днепр
Теги
ремонт и строительство дорог флешмоб фотографии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel