Под Днепром пропала женщина с двумя детьми: приметы

В Каменском Днепропетровской области пропали Ольга Биланова и двое детей, мальчик и девочка.

По информации пресс-службы полиции Днепропетровской области, женщина с детьми ушла из дома и не вернулась.

Пропавшие Ольга, Мария и Александр Билановы Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"Южным отделением полиции Каменского ОП ГУНП в Днепропетровской области устанавливается местонахождение без вести пропавшей женщины и двух ее несовершеннолетних детей, ушедших из места проживания в г. Каменское по ул. Дунайской и в настоящее время место их пребывания неизвестно", – сказано в сообщении.

Пропавшей на вид 40 лет, рост около 170 см, волосы темные до плеч, худощавого телосложения, имеет бородавку у носа.

Была одета в темные джинсы, красный пуховик и красные туфли.

Пропавшие дети 2007 и 2012 года рождения.

Александр Биланов: на вид 12 лет, рост около 120 см, волосы светлые, худощавого телосложения, был одет в черно-синюю ветровку, темные джинсы, кроссовки голубого цвета, шапка серого цвета в желтые полоски.

Мария Биланова: на вид 8 лет, рост примерно 105 см, волосы светлые, худощавого телосложения, была одета в курточку темно-коричневого цвета, черные туфли, вязаную шапку.

Если Вам известно местонахождение женщины и ее несовершеннолетних детей, обратитесь пожалуйста по телефонам 102, 068-241-17-43, 096-317-44-90.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Калиновке Солонянского района Днепропетровской области пропал несовершеннолетний Карим Карпик. Парня разыскивают с 9 ноября.

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