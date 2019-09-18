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18 сентября • обновлено в 12:21
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Под Днепром появился крематорий: фото

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В Никополе Днепропетровской области устанавливают кремационную печь, тендер на приобретение которой был объявлен в августе.

Город заплатил за нее из бюджета 450 тыс. гривень. Об этом сообщает NikopolNews со ссылкой на сообщение директора коммунального предприятия "Горавтодор-1" Алексея Савченко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Никополе установили крематорий для животных

В Никополе установили крематорий для животных

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Крематорий будет располагаться на территории коммунального предприятия "Міські автомобільні дороги-1".

Печь будут использовать в приюте для бездомных животных для сжигания тел умерших собак. Также она может применяться для утилизации любых органических отходов.

Под Днепром животных будут кремировать

Под Днепром животных будут кремировать

Nikopol. News

Под Днепром животных будут кремировать

Под Днепром животных будут кремировать

Nikopol. News

Под Днепром животных будут кремировать

Под Днепром животных будут кремировать

Nikopol. News

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Госпродпотребслужбу заподозрили в нечестном тендере. Там потратили более 1,7 млн грн на закупку тест-систем, при этом реальная их цена оказалась в два раза ниже. Речь идет о тестах для выявления болезней животных, которые ведомство приобрело на ProZorro.

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Место
Украина Днепр
Теги
ProZorro бюджет животные
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Южный Гарик
Южный Гарик
Киборгов будут утилизировать, а потом рапортовать, #потерьнет
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