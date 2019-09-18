Под Днепром появился крематорий: фото

В Никополе Днепропетровской области устанавливают кремационную печь, тендер на приобретение которой был объявлен в августе.

Город заплатил за нее из бюджета 450 тыс. гривень. Об этом сообщает NikopolNews со ссылкой на сообщение директора коммунального предприятия "Горавтодор-1" Алексея Савченко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Никополе установили крематорий для животных Чарівне. Інфо

Крематорий будет располагаться на территории коммунального предприятия "Міські автомобільні дороги-1".

Печь будут использовать в приюте для бездомных животных для сжигания тел умерших собак. Также она может применяться для утилизации любых органических отходов.

Под Днепром животных будут кремировать Nikopol. News

Под Днепром животных будут кремировать Nikopol. News

Под Днепром животных будут кремировать Nikopol. News

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Госпродпотребслужбу заподозрили в нечестном тендере. Там потратили более 1,7 млн грн на закупку тест-систем, при этом реальная их цена оказалась в два раза ниже. Речь идет о тестах для выявления болезней животных, которые ведомство приобрело на ProZorro.

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