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Под Днепром полиция задержала мужчину, который 11 лет скрывался от следствия

София Закревская
София Закревская
Жизнь города
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Под Днепром полиция задержала мужчину, который 11 лет скрывался от следствия

Под Днепром полиция задержала мужчину, который 11 лет скрывался от следствия . files.vm.ru

В городе Каменское Днепропетровской области задержали мужчину, который находился в розыске более 10 лет.

Гражданин, совершивший ряд преступлений, скрывался от следствия. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

21-летнего мужчину объявили в розыск в 2009 году. Чтобы не попадать в поле зрения полиции, он уехал из Каменского и проживал в разных городах Украины. Там он снимал жилье и существовал за счет случайных заработков.

В августе 2020 года правонарушитель вернулся в Каменское, после чего его задержали правоохранители. Ему сообщили о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств и мошенничестве по статьям 309 и 190 Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине на крупной взятке задержали двух чиновников.

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