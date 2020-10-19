Под Днепром отчаявшиеся врачи попросили о помощи: больные COVID-19 умирают без аппаратов

В городе Новомосковск Днепропетровской области врачи забили тревогу из-за критической нехватки в больницах необходимого для борьбы с коронавирусом медицинского оборудования.

Как поделилась в Facebook-сообществе "Подслушано Новомосковск (Украина) VER 2.0" медик Екатерина Воронько, кроме аппаратов искусственной вентиляции легких, медучреждения не оснащены концентраторами кислорода. Без них пациенты с пневмонией обречены на смерть.

"Смысла в лечении COVID-пневмонии нет без кислорода. Он падает в крови очень быстро и органы отказывают. Нас, обычных врачей, которые постоянно возле этих больных, никто не слышит! Страшно смотреть в глаза больным, у которых синеют губы, руки и всё тело. А что говорить родственникам?", – рассказала Воронько.

В больницу, сотрудницей которой является Екатерина, с коронавирусной инфекцией поступают не только жители Новомосковска, но и целого района. Вторая волна пандемии еще не началась, а в медучреждении уже вынуждены отказывать в госпитализации, так как без концентраторов лечение будет абсолютно бесполезным. Медик обратилась к бизнесменам, кандидатам в депутаты и всем неравнодушным, кто может хоть как-то помочь в решении возникшей проблемы.

"Уважаемые кандидаты в депутаты, бизнесмены города, я не знаю, кто ещё. Пожалуйста, крайне нужны концентраторы кислорода в больницу. Больные умирают без аппаратов. Мы отказываем в госпитализации, потому что нет мест в больницах и аппаратов", – обратилась она.

Скриншот. Facebook/"Подслушано Новомосковск (Украина) VER 2.0"

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