Под Днепром оштрафовали женщину, которая сбежала из обсервации

В пятницу, 3 апреля, в Новомосковске полицейские привлекли к административной ответственности женщину, которая не придерживалась правил карантина.

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Женщина вернулась из Польши и при пересечении границы подписала согласие на самоизоляцию. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Правоохранители обнаружили отсутствие женщины по месту жительства и установили ее безосновательное пребывания на улице без средств индивидуальной защиты.

Полицейские оштрафовали женщину, которая сбежала из обсервации Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Полицейские составили на нарушительницу административный протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 17 000 до 34 000 гривень.

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