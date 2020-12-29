Под Днепром нашли нелегальный садик, который "воспитывал элиту" на русском языке

В Днепропетровской области нашли частный садик, который работал без лицензии и отказался от украинского языка, пояснив это тем, что воспитывает "элиту, которая будет общаться на русском".

В сети это учреждение активно рекламируется. В ролике заявляется, что дети учатся на двух языках: русском и английском. Об этом сообщается в сюжете "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кадр из рекламного ролика садика

Как рассказала жительница Днепропетровщины Алина Бардашевская, которая некоторое время водила в это учреждение свою дочку, в месяц она платила садику 11 тысяч гривен.

Женщина обратила внимание, что ее украиноязычный ребенок начал говорить по-русски. За объяснениями мать сразу обратилась в администрацию садика.

"Был ответ руководства, что "мы воспитываем элиту, которая будет общаться на русском. Украинский детям не нужен. Формально мы можем что-то показать на украинском, но это не нужно", – рассказала Бардашевская. После этого инцидента ее ребенок перестал ходить в садик.

Нелегальный частный садик под Днепром Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, с 16 января 2021 года вступит в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Таким образом, сфера обслуживания окончательно должна перейти на украинский.