Под Днепром на весь день отключат воду: список адресов

В некоторых домах в поселке Слобожанском Днепропетровской области планируется отключение водоснабжения в связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ.

Отключение запланировано на 6 декабря, сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Днепрводоканал".

В пятницу в Слобожанском отключат воду news.angolenko.com.ua

В частности, с 10:00 до 22:00 часов будет прекращено водоснабжение жителей и потребителей по адресам:

ул. Совхозная, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 52А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68;

ул. Фрунзе, дома с № 1 по № 14, 16, 18, 20, 22, 28;

ул. Тепличная, 31, 32, 33, 34, 35, 36;

ул. 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 17, 19.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в среду, 4 декабря, во время 51-й очередной сессии Днепровского городского совета депутаты приняли бюджет на 2020 год. Так, в 2020 году общий объем доходов и расходов нового бюджета, с учетом дотаций и субвенций из государственной казны, составляет 13 млрд гривень.

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