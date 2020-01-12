Под Днепром мужчина до смерти избил родную мать

В Новомосковске Днепропетровской области 10 января полицейские нашли тело женщины, которую искали три дня.

Живой женщину найти не удалось, ее тело обнаружили недалеко от дома, где она жила. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

7 января в полицию поступило сообщение об исчезновении 50-летней местной жительницы. Сотрудники криминальной полиции начали поисковые мероприятия. 10 января в результате поисков тело женщины, замотанное в одеяло и прикопанное землей, обнаружили недалеко от дома, в котором она жила.

Как оказалось ее 29-летний сын, чтобы запутать следствие, рассказал полицейским, что его мать ушла из дома и не вернулась. За совершение убийства полицейские задержали мужчины.

Обнаружено тело, замотанное в одеяло Информиг

По его словам, во время ссоры с матерью он избил женщину кулаками, нанеся ей тяжелые травмы. А когда увидел, что мать не подает признаки жизни, лишился тела. Чтобы снять с себя подозрения, сообщил в полицию об исчезновении женщины.

На данный момент решается вопрос об объявлении ему подозрению в совершении убийства и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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