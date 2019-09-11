В Каменском Днепропетровской области водитель маршрутки выгнал пассажирку из салона.

У маршрутчика не было сдачи и он начал оскорблять женщину. Об этом сообщила сама потерпевшая на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Маршрутчик вышвырнул женщину Politeka.Net

"Сегодня утром (11 сентября. – Ред.) я села в маршрутное такси на Коммунарной, с собой у меня было 500 грн и 2 грн. Водитель маршрута начал меня выгонять и конкретно оскорблять, я ему в ответ. На следующей остановке тот силой меня вытолкал с маршрутки! Он не имел никакого права ко мне прикасаться, а он очень сильно меня толкал!", – написала женщина.

В соцсети у людей разделились мнения: кто-то посмеялся с инцидента и поддержал водителя, а кто-то заступился за женщину:

"Неужели трудно, зная, что утром будете ехать на маршрутке, подготовить мелкие деньги водителю?", "Интеллигентная утренняя беседа", "Они нашли друг друга...", "А скоро тысячная купюра появится...", "Она агрессивней водителя", "Ну проще всего ведь во всём обвинить водителя. В первую очередь, вы должны сами позаботиться о том, чтобы у вас были мелкие деньги на проезд. Неужели это так сложно?", "Водитель правильно поступил, ну кто ей даст сдачу с утра?" – пишут пользователи.

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Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре маршрутчик-хам попал на видео.

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