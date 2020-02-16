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16 февраля • обновлено в 11:20
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/ Жизнь города

Игорь Кравченко

Под Днепром люди взбунтовались против токсичного производства. Видео

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В селе Новоалександровка Днепропетровской области жители протестуют против куриного помета, который планируют перерабатывать на частном предприятии.

Местные жители узнали, что инвестор получил разрешение на строительство биогазовой электростанции по переработке осадка сточных вод, но то, что туда будут свозить куриный помет, люди не знали. Об этом сообщили в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как утверждают протестующие, такое производство может привести к отравлению воды и воздуха. Строительство биогазовой электростанции планировалось возле Днепровской станции аэрации.

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Люди говорят, что их обманули, потому что инвестор обещал перерабатывать осадок сточных вод, но позже они узнали, что на электростанции хотят перерабатывать 140 тонн помета в сутки.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

ТСН

"Сначала проектом этого не было предусмотрено, поэтому местные жители не были так обеспокоены. Все думали, что происходит реконструкция очистных сооружений", - пояснила жительница Новоалександровской громады Татьяна Козлова.

Жители считают, что все нечистоты с правого берега города Днепр вперемешку с куриным пометом будут подогревать до температуры 40 градусов и вследствие этого производить электроэнергию.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

ТСН

Жители общины уже добились открытия уголовного производства и готовят иск в суд, чтобы остановить строительство до того, как туда отправляются тонны токсичных отходов птицефабрик.

Ранее OBOZREVATEL писал, что под Днепром селяне организовались в отряды для защиты от грабителей. Жители села уже полгода страдают от дерзких нападений. Грабители врываются в помещения и пытают жителей, требуя деньги.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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