В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина с символикой России публично унизил и оскорбил женщину.

На это его спровоцировало то, что криворожанка разговаривала на украинском языке, сообщила Светлана Данилова на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Любитель "русского мира" в Кривом Роге

"Это тело мужского пола цеплялось к моей подруге, за то, что она разговаривает на украинском языке. Обижало и унижало женщину именно из-за языка", – написала Светлана Данилова.

Девушку возмутил поступок любителя "русского мира" и то, что он ходил в одежде с русской символикой:

"То мы еще в Украине живем или "вот это русское" чмо уже может безнаказанно разгуливать по городу с курицей-мутантом и флагом государства-агрессора на шкуре, совершенно не скрываясь, угрожать искренним патриотам Украины и называть нас гнидами? Поздравляю, довыбирались. "Русский мир" уже здесь и наглеет", – добавила жительница Кривого Рога.

Любитель "русского мира" в Кривом Роге Facebook Светланы Даниловой

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозный российский пропагандист Сергей Кургинян, которого называют отцом идеи "русского мира", заявил, что без русификации Украина якобы обречена на одичание. А особенно – ее западные области.

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