Под Днепром коммунальщики разгромили могилы на кладбище. Фото

В Павлограде Днепропетровской области работники коммунальной службы уничтожили надгробия на местном кладбище.

Так, они проводили спил деревьев, и после этого разрушили могилы усопших, сообщили в Facebook-группе "Мы из Павлограда" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище

Как стало известно, коммунальная служба после проведения работ уничтожила памятники, ограждения, столы и многое другое.

Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище Facebook-группа "Мы из Павлограда"

Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище Facebook-группа "Мы из Павлограда"

"Родственники усопших, похороненных на кладбище на сельмаге (район 12 школы), проведайте могилы своих близких", – написали в сообществе.

Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище Facebook-группа "Мы из Павлограда"

Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище Facebook-группа "Мы из Павлограда"

Многие гробницы оказались под завалами обрезанных веток. Состояние надгробий удастся установить только после очистки кладбища.

Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище Facebook-группа "Мы из Павлограда"

Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище Facebook-группа "Мы из Павлограда"

Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище Facebook-группа "Мы из Павлограда"

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