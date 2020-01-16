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16 января • обновлено в 14:37
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Под Днепром коммунальщики разгромили могилы на кладбище. Фото

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В Павлограде Днепропетровской области работники коммунальной службы уничтожили надгробия на местном кладбище.

Так, они проводили спил деревьев, и после этого разрушили могилы усопших, сообщили в Facebook-группе "Мы из Павлограда" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище

Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище

Как стало известно, коммунальная служба после проведения работ уничтожила памятники, ограждения, столы и многое другое.

Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище

Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище

Facebook-группа "Мы из Павлограда"

Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище

Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище

Facebook-группа "Мы из Павлограда"

"Родственники усопших, похороненных на кладбище на сельмаге (район 12 школы), проведайте могилы своих близких", – написали в сообществе.

Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище

Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище

Facebook-группа "Мы из Павлограда"

Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище

Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище

Facebook-группа "Мы из Павлограда"

Многие гробницы оказались под завалами обрезанных веток. Состояние надгробий удастся установить только после очистки кладбища.

Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище

Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище

Facebook-группа "Мы из Павлограда"

Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище

Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище

Facebook-группа "Мы из Павлограда"

Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище

Коммунальщики уничтожили могилы на кладбище

Facebook-группа "Мы из Павлограда"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Новомосковске неизвестные разбили мемориал, который возводили в память местному жителю Александру Митягину, который погиб на Донбассе. Местные жители планировали по завершению возведения установить памятную доску в честь погибшего военного.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
кладбище
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