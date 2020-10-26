В воскресенье, 25 октября, на одном из избирательных участков города Терновка Днепропетровской области кандидат в депутаты от партии "Слуга народа" Виталий Айзатулов накинулся с кулаками на журналистку Алену Поддуеву.

Поддуева является главным редактором городской газеты "Вісті Тернівки". Информация о нападении со стороны кандидата появилась в онлайн-версии издания.

Алена Поддуева рассказала, что пришла на участок для того, чтобы освещать ход выборов. В книге для регистрации она случайно обнаружила запись о журналисте из местной газеты. Редактор решила перепроверить данные, так как была уверена, что знает сотрудников всех СМИ города, а эту фамилию встретила впервые.

"Я подошла к девушке с удостоверением корреспондента и спросила – кто она? Ее ответ меня обескуражил. "Я наблюдатель от партии Зе", – без тени смущения заявила девушка. На мой вопрос, почему наблюдатель, если зарегистрирована, как журналист, я не получила вразумительного ответа", – поделилась Поддуева.

По словам Поддуевой, за один день ей удалось рассекретить псевдожурналистов на шести участках. Когда она в очередной раз подошла к потенциальной мошеннице, в их диалог вмешался кандидат в депутаты от партии "Слуга народа" Виталий Айзатулов.

"В этот момент к нам подбежал кандидат в депутаты Виталий Айзатулов и начал кричать: "Не говори ей ничего!" На мое замечание и просьбу не кричать и не вмешиваться в наш разговор он не отреагировал, и грубо толкнул меня. Я попыталась сделать фото удостоверения "фальшивого" журналиста, но Виталий Айзатулов начал хватать меня за руки, пытаясь выбить мобильный телефон из рук. Я пыталась остановить действия депутата, но он не реагировал. Только сказал: "Не трогай нашего журналиста!" На мой вопрос: "В каком смысле вашего журналиста?" депутат прокричал: "Уходи!" своему "фальшивому" корреспонденту. И эта псевдокорреспондент ретировалась с избирательного участка", – рассказала она.

Об инциденте Алена Поддуева заявила в полицию. Также о случившемся был проинформирован Национальный союз журналистов Украины.

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