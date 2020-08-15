Под Днепром ищут родителей потерявшейся девочки: ребенок в больнице

София Закревская Жизнь города 14:00, 15.08.2020

В городе Каменское Днепропетровской области ищут родителей потерявшейся девочки.

В пятницу, 14 августа, ребенка привели в полицию неравнодушные горожане. Об этом сообщили в Facebook-группе "Волонтерская группа "Поиск пропавших детей".

Девочка рассказала правоохранителям, что ее, возможно, зовут Монохина Вероника и ей восемь лет. Свою маму она назвала Аленой, однако точные данные назвать не смогла.

Под Днепром ищут родителей потерявшейся девочки
Facebook/"Волонтерская группа "Поиск пропавших детей"

Сейчас ребенок находится в городской больнице № 6.

Если Вы знаете что-либо об этой девочке или ее родных, сообщите об этом в полицию по номеру 102 либо же волонтерам – 732 07 00, 098 172 11 84.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина с шокером напал на 16-летнюю девочку в лифте.

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