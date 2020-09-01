Под Днепром ищут пропавшего без вести подростка. Фото

София Закревская Жизнь города 11:45, 1.09.2020 Обновлено: 11:49, 1.09.2020

Под Днепром в селе Старые Кодаки ищут пропавшего без вести 16-летнего Даниила Решняка.

Несовершеннолетний парень пропал вечером в понедельник, 31 августа. О его местонахождении ничего не известно с 18:00-19:00 вчерашнего дня, сообщили в Facebook-группе "Типичный Тополь-Шевченковский район".

Личные вещи мальчика нашли в начале карьера. На месте работает оперативная группа, а также кинолог.

Пропавший Даниил Решняк 2004 года рождения.
Facebook/"Типичный Тополь-Шевченковский район"

Если Вы видели пропавшего Даниила Решняка или знаете, с кем он мог быть вчера, сообщите об этом по номеру 0978700174.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине пропавшего мужчину нашли утонувшим в реке. Трагедия произошла на реке Орель.

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