МоваЯзык

Топ-темы:

Под Днепром ищут пропавшего без вести подростка. Фото

София Закревская
София Закревская
Жизнь города
951
Под Днепром ищут пропавшего без вести подростка. Фото

Под Днепром ищут пропавшего без вести подростка. Коллаж

Под Днепром в селе Старые Кодаки ищут пропавшего без вести 16-летнего Даниила Решняка.

Несовершеннолетний парень пропал вечером в понедельник, 31 августа. О его местонахождении ничего не известно с 18:00-19:00 вчерашнего дня, сообщили в Facebook-группе "Типичный Тополь-Шевченковский район".

Личные вещи мальчика нашли в начале карьера. На месте работает оперативная группа, а также кинолог.

Пропавший Даниил Решняк 2004 года рождения.

Пропавший Даниил Решняк 2004 года рождения. Facebook/"Типичный Тополь-Шевченковский район"

Если Вы видели пропавшего Даниила Решняка или знаете, с кем он мог быть вчера, сообщите об этом по номеру 0978700174.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине пропавшего мужчину нашли утонувшим в реке. Трагедия произошла на реке Орель.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

УкраинаДнепр
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Днепр
  3. Жизнь города