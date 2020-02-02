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2 февраля • обновлено в 12:45
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Под Днепром десяток спасателей тушили пожар в частном доме. Фото

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В воскресенье, 2 февраля, в селе Александровка Днепропетровской области сгорел дом.

В 6:35 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на улице Красная. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций Днепропетровской области.

По прибытию к месту вызова пожарные установили, что пожар возник на территории частного сектора.

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Огонь уничтожил крышу и конструкции одноэтажного дома на общей площади 60 квадратных метров. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара было привлечено 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

В Днепровском районе произошел пожар

В Днепровском районе произошел пожар

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

В Днепровском районе произошел пожар

В Днепровском районе произошел пожар

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

В Днепровском районе произошел пожар

В Днепровском районе произошел пожар

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на улице Немировской произошел пожар в частном доме. В результате пожара никто не пострадал, но семья осталась без жилья и средств для существования.

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Место
Украина Днепр
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