Под Днепром Дед Мороз пересел с оленей за руль маршрутки. Фото

В Никополе Днепропетровской области водитель 21-ой маршрутки оригинальным способом поздравил горожан с наступившим Новым годом.

Мужчина вышел на маршрут, переодевшись в Деда Мороза и прихватив сладкие гостинцы для пассажиров. Об этом сообщили в группе "Типичный Никополь" в Facebook.

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"Сегодня Дед Мороз развозит людей в своем автобусе. Всем детишкам из своего мешка раздает конфеты, в салоне играет подборка новогодних песен, стоит елочка. Такой позитивчик, люди на остановке сразу улыбаются, увидев за рулем. Спасибо за настроение!" - поделилась автор публикации.

Скриншот Facebook-сообщество "Типичный Никополь"

Необычное новогоднее поздравление пришлось по душе всем горожанам, а особенно маленьким жителям Никополя. Участники сообщества не скрывали свой восторг в комментариях под постом. Меньше, чем за сутки, он набрал тысячи лайков и сотни благодарных комментариев.

Скриншот Facebook-сообщество "Типичный Никополь"

Скриншот Facebook-сообщество "Типичный Никополь"

Скриншот Facebook-сообщество "Типичный Никополь"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на ж/м Парус торговцы выбросили праздничные деревья на дороге у реки. Несколько десятков праздничных елок и сосен, которые еще два дня назад продавали к Новому году, теперь просто валяются на улице.

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