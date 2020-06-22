Под Днепром археологи обнаружили древний город. Фото находки
На окраине поселка Самаровка Днепропетровской области археологи Днепропетровского национального исторического музея обнаружили остатки старинного города 18 века.
На месте поселения ученые нашли характерную керамику, лепнину и кости, сообщили на странице "Samar.History" в Facebook.
Археологи говорят, что найденные реликвии оставили местные жители в поселении-прародителе Екатеринослава, известного сегодня как Днепр. Строительство города на этом месте началось в 1776 году.
Через шесть лет здесь проживали чуть более 2000 человек, в основном вывезенные из Крыма греки и армяне. Однако вскоре оказалось, что город непригоден для жизни: он находился в низменности, его часто затапливали весенние паводки.
В 1886 году, по указу князя Григория Потемкина, Екатеринослав перенесли из низменности на правый берег Днепра, в древнюю казацкую слободу Половицу, где он и начал постепенно разрастаться.
По словам Константина Мешко, директора Новомосковского краеведческого музея, поселение на изначальном местонахождении Екатеринослава решили не расформировывать, а переименовали в Новомосковск. В 1794 году его так же решили перенести на место казацкой слободы "Новоселица".
"Вот так и получилось, что найденный археологами старинный город фактически дал начало современному городу Днепр, а также новое название казацкой Новоселице – современному Новомосковску", – резюмировал историк.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в декларации народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука указано, что он владеет фрагментом Библии Гуттенберга – первой в истории печатной книги.