Победительницей шоу "Холостяк 10" стала жительница Кривого Рога: интересные факты

Главный герой романтического шоу "Холостяк 10" Макс Михайлюк сделал свой выбор и вручил кольцо гимнастке из Кривого Рога Даше Ульяновой.

Макс Михайлюк признался, что небезразличен к девушке и верит в начало их любовной истории. Об этом сообщили на официальной странице проекта "Холостяк 10".

В финальной серии "Холостяк 10" пара гуляла улицами Барселоны. Однако что-то пошло не так, и между ними возникло недопонимание. Даша боялась признаться в своих чувствах и неоднократно повторяла, что это их последнее свидание.

Победительницей шоу "Холостяк 10" стала жительница Кривого Рога stb.ua

Уединившись вечером, пара снова начала выяснять отношения. Холостяк дал девушке время подумать, что она на самом деле чувствует. Но уже в вскоре сделал главный выбор и подарил ей кольцо.

"И как бы там ни было, эти моменты лучшие?", – написала избранница холостяка Даша Ульянова на своей странице в Instagram.

Победительницей шоу "Холостяк 10" стала жительница Кривого Рога stb.ua

Ранее OBOZREVATEL публиковал самые откровенные фото Даши, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.