Победительницей шоу "Холостяк 10" стала жительница Кривого Рога: интересные факты
Главный герой романтического шоу "Холостяк 10" Макс Михайлюк сделал свой выбор и вручил кольцо гимнастке из Кривого Рога Даше Ульяновой.
Макс Михайлюк признался, что небезразличен к девушке и верит в начало их любовной истории. Об этом сообщили на официальной странице проекта "Холостяк 10".
В финальной серии "Холостяк 10" пара гуляла улицами Барселоны. Однако что-то пошло не так, и между ними возникло недопонимание. Даша боялась признаться в своих чувствах и неоднократно повторяла, что это их последнее свидание.
Уединившись вечером, пара снова начала выяснять отношения. Холостяк дал девушке время подумать, что она на самом деле чувствует. Но уже в вскоре сделал главный выбор и подарил ей кольцо.
"И как бы там ни было, эти моменты лучшие?", – написала избранница холостяка Даша Ульянова на своей странице в Instagram.
Ранее OBOZREVATEL публиковал самые откровенные фото Даши, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.