По-весеннему тепло: синоптики дали прогноз погоды на 3 марта в Днепре

Во вторник, 3 марта, в Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

Ночью ожидается дождь. Утро, день и вечер пройдут без осадков, сообщает Синоптик.

Погода в Днепре Амурская правда

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от +3 до +13 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 65-94%.

Рассвет наступит в 6:14, закат ожидается в 17:29.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич спрогнозировал аномально теплую погоду в Украине в марте. При этом Кибальчич не исключил похолодания и осадков в марте, но добавил, что они будут несущественными.

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