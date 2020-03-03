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3 марта • обновлено в 07:05
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Алина Рашевская

По-весеннему тепло: синоптики дали прогноз погоды на 3 марта в Днепре

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Во вторник, 3 марта, в Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

Ночью ожидается дождь. Утро, день и вечер пройдут без осадков, сообщает Синоптик.

Погода в Днепре

Погода в Днепре

Амурская правда

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от +3 до +13 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 65-94%.

Рассвет наступит в 6:14, закат ожидается в 17:29.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич спрогнозировал аномально теплую погоду в Украине в марте. При этом Кибальчич не исключил похолодания и осадков в марте, но добавил, что они будут несущественными.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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