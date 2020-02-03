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3 февраля • обновлено в 08:33
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Карина Бондаренко

По-весеннему тепло: синоптики дали прогноз погоды на 3 февраля в Днепре

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В понедельник, 3 февраля, весь день в Днепре будет облачным.

Утром будет идти дождь, который днем может усилиться, но до наступления вечера он должен прекратиться. Об этом сообщает Синоптик.

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Прогноз погоды

Прогноз погоды

lyubeshiv.rayon.in.ua

Температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +5 градусов, ночью +4...+7 градусов. Ожидается усиление скорости порывистого ветра до 15-24 м/с.

По-весеннему тепло: синоптики дали прогноз погоды на 3 февраля в Днепре

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на проспекте Гагарина в районе улицы Казакова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех авто.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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