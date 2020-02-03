По-весеннему тепло: синоптики дали прогноз погоды на 3 февраля в Днепре

В понедельник, 3 февраля, весь день в Днепре будет облачным.

Утром будет идти дождь, который днем может усилиться, но до наступления вечера он должен прекратиться. Об этом сообщает Синоптик.

Прогноз погоды lyubeshiv.rayon.in.ua

Температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +5 градусов, ночью +4...+7 градусов. Ожидается усиление скорости порывистого ветра до 15-24 м/с.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на проспекте Гагарина в районе улицы Казакова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех авто.

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