По мосту в Днепре ездят машины вопреки запрету: в горсовете воздержались от комментария. Фото

Через Амурский (Старый) мост в Днепре ездят грузовые автомобили несмотря на запрет. В горсовете отказались комментировать ситуацию.

Амурский мост закрыли для хода большегрузов 18 июля в связи с большой нагрузкой из-за перекрытия Нового моста. Фото нарушителей опубликовал местный житель Всеволод Новохатько на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По Амурскому мосту ездят фуры

"Патрульная полиция Днепропетровской области, кто-то говорил о запрете движения грузовиков Старым мостом на время перекрытия Нового. Это - только одно путешествие Старым мостом в пятницу", - написал он.

По Амурскому мосту ездят фуры Facebook Всеволод Новохатько

Как рассказали OBOZREVATEL в Патрульной полиции Днепропетровской области, они не знают, установлен ли на мосту знак, который запрещает проезд грузовикам. Пресс-секретарь полиции Людмила Копыленко отметила, что за время перекрытия Нового моста на Амурском мосту водителей большегрузов ни разу не штрафовали. По словам Копыленко, за установку знаков и запрет движения автомобилей отвечал городской совет Днепра.

Заместитель городского головы Михаил Лысенко отказался комментировать сложившуюся ситуацию. Согласно распоряжению горсовета о перекрытии Нового (Центрального) моста, он отвечает за разработку и согласование с Управлением патрульной полиции схемы движения транспорта и организацию безопасного дорожного движения.

Михаил Лысенко

Ранее в полиции сообщали, что грузовым автомобилям запрещено ездить по Амурскому мосту.

Сообщение полиции о запрете проезда Facebook Патрульна поліція Дніпропетровської області

"Амурский мост будет эксплуатироваться для личного и общественного транспорта, грузовики будут курсировать по другим переправам. Амурский мост действительно узкий, когда он будет перенасыщенный трафиком, там могут происходить аварии, поэтому его закроют для хода большегрузов", — говорила пресс-секретарь патрульной полиции Людмила Копыленко на пресс-конференции 17 июля.

Людмила Копыленко Информатор

В комментариях к публикации о нарушителях на Амурском мосту пользователи пишут, что там постоянно ездят грузовики и создают пробки.

"Я сама из-за такого м***ка стояла почти час",

"Вчера в 18 часов длинномер заехал на мост с односторонней улицы. А за ним Лоцман 88 маршрута... Мне казалось, там только трамваи могут в эту сторону ездить", - пишут возмущенные днепряне.

Скриншот Facebook Всеволод Новохатько

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что днепрян попросили воздержаться от поездок по Амурскому мосту для избежания пробок.

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