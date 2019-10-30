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30 октября • обновлено в 17:41
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По 400 евро на учебу: на Днепропетровщине участники АТО получат гранты

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В Днепропетровской области участники антитеррористической операции смогут получить гранты на обучающие курсы.

Суммы грантов составят до 400 евро, передает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

По 400 евро на учебу: на Днепропетровщине участники АТО получат гранты

"ОДА организует для военных бесплатные курсы английского и программирования. Те, кто имеет другой круг интересов, могут присоединиться к программе от Евросоюза. Участники получают 400 евро и выбирают курсы по собственному желанию", – передает пресс-служба со ссылкой на слова начальника управления по вопросам участников АТО Днепропетровской ОГА Натальи Коршун.

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Желающие принять участие в проекте должны заполнить заявку (https://bit.ly/2CLfMZF) и пройти двухдневный тренинг, который состоится 16-17 ноября. На тренинге расскажут, как адаптировать военный опыт для мирных условий, а также как правильно написать резюме и составить заявку на получение гранта.

Отмечается, что подобный проект реализуют также в Киевской и Львовской областях.

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Место
Украина Днепр
Теги
Льготы Ветераны войны на Донбассе участники АТО
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