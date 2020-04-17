Плюс 7 за день: на Днепропетровщине увеличилось количество инфицированных COVID-19

Карина Бондаренко Жизнь города 08:07, 17.04.2020

По состоянию на вечер 16 апреля на Днепропетровщине выявили семь новых случаев коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Так, общее количество инфицированных достигло 89 человек, сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной администрации.

Позитивный результат ПЦР-теста показало у жителей Каменского и Днепровского района. Всего лабораторно обследовали уже 1933 человека на Днепропетровщине.

На Днепропетровщине увеличилось количество инфицированных COVID-19

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Ривненской области от коронавируса скончалась 85-летняя женщина, у которой не было соответствующих симптомов.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

В Карпатах начали строить сказочный городок "Хоббитхилл"

Путин отменил парад на 9 мая из-за коронавируса

Украинцам пересчитают пенсии и будут выплачивать помощь по-новому: что приняла Рада

Раненые и замученные: у Зеленского показали вернувшихся из "ДНР" пленных

"1937 год?" В ВСУ разгорелся скандал из-за цензуры в соцсетях и доносов