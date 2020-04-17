Плюс 7 за день: на Днепропетровщине увеличилось количество инфицированных COVID-19

По состоянию на вечер 16 апреля на Днепропетровщине выявили семь новых случаев коронавирусной инфекции.
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Так, общее количество инфицированных достигло 89 человек, сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной администрации.
Позитивный результат ПЦР-теста показало у жителей Каменского и Днепровского района. Всего лабораторно обследовали уже 1933 человека на Днепропетровщине.
На Днепропетровщине увеличилось количество инфицированных COVID-19
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Ривненской области от коронавируса скончалась 85-летняя женщина, у которой не было соответствующих симптомов.
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