Главная Новости
17 апреля • обновлено в 08:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Карина Бондаренко
Все статьи автора

Плюс 7 за день: на Днепропетровщине увеличилось количество инфицированных COVID-19

379
Читать материал на украинском

По состоянию на вечер 16 апреля на Днепропетровщине выявили семь новых случаев коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Так, общее количество инфицированных достигло 89 человек, сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной администрации.

Позитивный результат ПЦР-теста показало у жителей Каменского и Днепровского района. Всего лабораторно обследовали уже 1933 человека на Днепропетровщине.

На Днепропетровщине увеличилось количество инфицированных COVID-19

На Днепропетровщине увеличилось количество инфицированных COVID-19

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Ривненской области от коронавируса скончалась 85-летняя женщина, у которой не было соответствующих симптомов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

  • В мире заболели более 2 миллионов человек, погибли – более 140 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги