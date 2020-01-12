Плати или умри! Стало известно об издевательствах и вымогательстве в больнице Днепра. Фото

В Днепре в 4-й городской больницы вымогали деньги у женщины, в которой подозревали инсульт. После того, как она отказалась давать деньги, у нее забрали теплое одеяло.

За пребывание в палате с ужасными условиями у женщины потребовали 250 гривен. За то, чтобы перевести ее в другую палату требовали уже 400 гривен. Об этом в социальных сетях сообщила жительница Днепра Анастасия Хомченко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как рассказала, девушка ее мама попала в 4-городскую больницу с подозрением на инсульт. Позже оказалось, что у женщины случился неврит лицевого нерва. Но узнали они об этом позже, так как похожие симптомы возникают при инсульте.

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Женщину поселили в палату, которой стоял жуткий запах, при этом все необходимые для лечения процедуры не было кому проводить.

У больной женщины, которая находилась на лечении, вымогали деньги за пребывание в больнице Facebook/Анастасия Хомченко ​​

"Утром мама бегала по всему отделению в поисках то медсестры, то врача, который должен сделать процедуру иглоукалывания. Палата страшная. Фото прилагаются. В палате лежит только бабуля после инсульта, стоит жуткая вонь. Стоит закрыть дверь и окно на минуту - выворачивает от вони. Бабулю положили за дверь на койку и, возможно, даже забыли про неё", - поделилась впечатлениями Анастасия.

У больной женщины, которая находилась на лечении, вымогали деньги за пребывание в больнице Facebook/Анастасия Хомченко

В первый день у женщины потребовали 250 гривен в фонд, она ответила, что у нее нет денег, так как потратила все на препараты, при этом женщине пришлось полдня искать того, кто ей сможет поставить капельницу.

"Ей в первое утро говорят, платите в фонд 250 гривен, на что мама ответила что нет денег. Мы только на препараты в первые два дня потратили 2500 гривен. После двух часов дня она все таки нашла кто ей поставит капельницу. На третий день ей предложили переехать в другую палату и потребовали 400 гривен! Мать отказалась", - написала Анастасия.

У больной женщины, которая находилась на лечении, вымогали деньги за пребывание в больнице Facebook/Анастасия Хомченко

По ее словам, после этого сотрудники больницы начали уже вымогать деньги, на что ее мать ответила, что может и нашла бы деньги, если бы не было такого отношения.

"Они начали уже вымогать, забрали у мамы одеяло тёплое, мать сказала, что может и нашла бы деньги, если бы не было такого скотского отношения. Медсестра может себе позволить кинуть фразу: "На препараты деньги нашла, и на фонд найдёшь. Так ничего и не случилось спустя три дня в больнице, или давай деньги или сдохни!", - добавила девушка.

У больной женщины, которая находилась на лечении, вымогали деньги за пребывание в больнице Facebook/Анастасия Хомченко

У больной женщины, которая находилась на лечении, вымогали деньги за пребывание в больнице Facebook/Анастасия Хомченко

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