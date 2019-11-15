Перевоспитание трудом: в Днепре должников-алиментщиков заставили убирать парки

В Днепре неплательщиков алиментов с начала ноября привлекли к общественно полезным работам.

Вся заработная плата пойдет на погашение задолженности по выплатам. Об этом корреспондент OBOZREVATEL узнал во время пресс-конференции.

В Днепре должников-алиментщиков заставили убирать парки

Организацией соответствующей программы занимается инспекция по труду и занятости населения городского совета в сотрудничестве с центром пробации в Днепропетровской области. Наибольшее количество рабочих мест предоставило коммунальное предприятие "Молодежное творческое объединение". Его директор Сергей Матусевич отмечает, что благодаря этому им удалось удвоить количество сотрудников и облегчить уборку Новокодакского парка, что особенно актуально для осенне-зимнего периода.

"Убирают листья, подстригают газоны, собирают упавшие ветки. Основная часть людей работает по 8 часов в день, в сумме отработка состоит в среднем из 120-150 часов. Сейчас в парке трудятся 25 человек, остальные работают на остановочных комплексах. Работа будет продолжаться и в зимний период", – сообщил Матусевич.

В Днепре должников-алиментщиков заставили убирать парки

Как рассказала начальник Новокодакского районного отдела филиала государственного учреждения "Центр пробации" Инна Анастасиади, новый вид административного взыскания был принят с целью защиты права детей на надлежащее содержание. Он заключается в выполнении общественно полезных работ, заработная плата за которые направляется на погашение долга, который иногда достигает десятков, а то и сотен тысяч гривень.

"Если на протяжении определенного промежутка времени алиментщики уклоняются от выплат, ОГИС принимает постановление о привлечении к административной ответственности за несвоевременную уплату алиментов. Далее этот протокол рассматривает суд и выносит свое решение. В случае, если должник и далее продолжает уклоняться, его привлекают к криминальной ответственности. При наличии официального трудоустройства он может отрабатывать свои часы в свободное время", – рассказала Анастасиади.

В Днепре должников-алиментщиков заставили убирать парки

По словам неплательщика Александра, сумма долга, которая изначально была вполне посильной, значительно выросла из-за ошибки банка.

"Задолженность по алиментам случилась из-за неправильного перерасчета. Сначала давал деньги на руки, но об этом никто не признавался. Потом начал платить, как положено – через кассу, банк, чеки. Сейчас не общаюсь с детьми и не хочу платить, так и сказал в суде. Все равно теперь должен отработать 120 часов", – поделился мужчина.

В Днепре должников-алиментщиков заставили убирать парки

По этой же причине на общественных работах оказался и должник Владислав.

"Как-то "грамотно" они все это дело пересчитывали, ведь все платилось. Есть чеки, все подано в соответствующую инстанцию. Летом был перерасчет, было 2300 – стало 2700 гривень. Откуда я их возьму, если у меня зарплата 6 тысяч? Мне 45 лет, я никому нигде не нужен, несмотря на то, что владею многими специальностями. Платил, сколько получалось. За 14 лет насобиралось 85 тысяч. Суд присудил мне 120 часов работы в парке. Из-за этой истории я потерял работу", – рассказал Владислав.

В Днепре должников-алиментщиков заставили убирать парки

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине будут позорить должников по коммуналке. В Мукачево Закарпатской области чиновники решили размещать имена должников, которые не платят за коммунальные услуги, на рекламных щитах по всему городу.

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