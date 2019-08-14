Перекрытие Нового моста в Днепре: горожан предупредили о почасовом ограничении

Представитель компании "Маст-буд", начальник участка Никита Заволик сообщил, что с 17 августа Новый мост в Днепре откроют для пешеходов, но пройти можно будет только в часы пик.

При этом своевременно завершение работ зависит от погоды, сказал он в комментарии "9 каналу".

После 17 августа пешеходы смогут пройти по Новому мосту в час пик

"Работы закончатся 16 числа, если не повлияет на это погода. 17 числа планируем пустить пешеходов в час пик утром и вечером ... Ночью и днем планируем проводить покрасочные работы, будут наноситься двухкомпонентные эпоксидные краски, их не стоит вдыхать", – сказал он.

Заволик добавил, что в настоящее время проводятся работы по гидроизоляции и наносится напыление, которое может вызвать у людей аллергические реакции.

Также он пообщался с участниками акции общественного движения "Вирок", которые добивались открытия моста для пешеходов. В акции принимали участие как жители Днепра, так и прибывшие в город киевляне.

"Мне надо на работе быть в полдевятого. Я еду полтора часа, чтобы добраться на работу. Это нормально? После этого уже и работать не хочется", – негодует участник акции из Днепра Сергей.

Активисты заявили, что если 17 августа мост не откроют, они проведут митинг повторно.

"Если после 16 августа у жителей Днепра не буде возможности хотя бы частично осуществлять переход моста, мы будем вынуждены все же вернуться и вывести значительно большее количество людей и, соответственно, передать все те документы, которые подписали жители Днепра, подчеркиваю, в соответствующие органы", – сказал журналистам участник акции из Киева Василий Куртчак.

Представитель компании-подрядчика пообщался с активистами и продемонстрировал, каким образом идут работы на мосту.

Ранее OBOZREVATEL писал, что движение пешеходов и велосипедистов по Новому мосту в Днепре будет приостановлено до 16-го августа. Перекрытие связано с работами по гидроизоляции, которые должны были завершиться до 11 августа.

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