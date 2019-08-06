Перебраться через Днепр можно на электричке: расписание

Доехать без пробок с Левого берега и обратно в Днепре можно на электричке. Поездка займет менее 10 минут.

Стоимость проезда составляет 11-12 гривен в зависимости от расстояния. Об этом OBOZREVATEL стало известно на сайте Приднепровской железной дороги.

У пригородных поездов, которые едут на Центральный железнодорожный вокзал с Левого берега и обратно, есть утренние и вечерние рейсы. Электрички ходят примерно один раз в час.

Переехать через Днепр можно на электричке Новости Мелитополя

На Левом берегу на поезд можно сесть на трех станциях: "193 километр" - на улице Каруны, "Нижнеднепровск" - на улице Каруны (ближе к Слобожанскому проспекту) и "Нижнеднепровск-Узел" - на жилом массиве Северный. Конечная станция - Центральный железнодорожный вокзал.

На Левом берегу Днепра есть три остановки Карта

Детальное расписание отправлений поездов на каждой станции можно посмотреть на сайте Приднепровской железной дороги.

Тарифы на пригородные поезда dp.uz.gov.ua

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