Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Перебраться через Днепр можно на электричке: расписание

505 Читать материал на украинском

Доехать без пробок с Левого берега и обратно в Днепре можно на электричке. Поездка займет менее 10 минут.

Стоимость проезда составляет 11-12 гривен в зависимости от расстояния. Об этом OBOZREVATEL стало известно на сайте Приднепровской железной дороги.

У пригородных поездов, которые едут на Центральный железнодорожный вокзал с Левого берега и обратно, есть утренние и вечерние рейсы. Электрички ходят примерно один раз в час.

Переехать через Днепр можно на электричке

Переехать через Днепр можно на электричке

Новости Мелитополя

Новости
На Днепропетровщине отменили электрички на два месяца: опубликован список

На Левом берегу на поезд можно сесть на трех станциях: "193 километр" - на улице Каруны, "Нижнеднепровск" - на улице Каруны (ближе к Слобожанскому проспекту) и "Нижнеднепровск-Узел" - на жилом массиве Северный. Конечная станция - Центральный железнодорожный вокзал.

На Левом берегу Днепра есть три остановки

На Левом берегу Днепра есть три остановки

Карта

Новости
Объезжайте пробки: в Днепре можно онлайн следить за движением на мостах

Детальное расписание отправлений поездов на каждой станции можно посмотреть на сайте Приднепровской железной дороги.

Тарифы на пригородные поезда

Тарифы на пригородные поезда

dp.uz.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре изменили количество бесплатных речных катеров: график движения.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Теги
Днепр Укрзалізниця билеты на поезд поезд Новый мост в Днепре
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel