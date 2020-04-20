Дочь инфицированных коронавирусом в Першотравенске Днепропетровской области рассказала о том, что ее маму отказались госпитализировать в 21-й инфекционной больнице, а онкобольного отца не приняли из-за "негласного приказа".

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По словам Веры Роенко, женщину спасли врачи областной больницы имени Мечникова. Туда больную COVID-19 доставили в критическом состоянии на девятый день болезни, пишет местный портал "Петропавловка.Сity".

"Как ни странно, 21-я больница, о которой сообщали как базовой, где будут лечить коронавирусную болезнь, принимать маму отказалась. Спасибо врачам областной больницы имени Мечникова, что ее сразу поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние мамы в то время было критическим", – отметила девушка.

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Она добавила, что у ее онкобольного отца пришло время пройти следующую химиотерапию. Однако в одной из больниц Днепра его отказались принимать, потому что он из Першотравенска, где произошла вспышка коронавируса. Позже у него также подтвердился диагноз.

"К тому же мой папа – онкобольной, недавно прошел курс химиотерапии, пришло время следующей химии. Я позвонила в больницу в Днепр, а мне ответили, что имеют негласный приказ: с Першотравенска пациентов не принимать! Люди! Что же это делается ? Это верх цинизма!" – рассказала дочь заболевшего.

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