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18 февраля • обновлено в 07:28
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Алина Рашевская

Пасмурно, но тепло: синоптики поведали о погоде в Днепре 18 февраля

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Во вторник, 18 февраля, в Днепре будет стоять облачная погода.

Осадков в этот день не ожидается. Также в городе значительно потеплеет, сообщает Синоптик.

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Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от -1 до +8 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -5 до +5. Влажность воздуха составит 72-91%.

День обещает быть облачным. Осадков не предвидится. Рассвет наступит в 6:40, закат ожидается в 17:07.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что синоптик предупредил о теплой погоде до конца месяца. Метеорологические показатели указывают на то, что до конца февраля ситуация с погодой в Европе существенно не изменится.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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