Пасмурно, но тепло: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:35, 7.10.2020

В среду, 7 октября, в Днепре прогнозируется преимущественно пасмурная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Порывы ветра могут достигать 15-24 метров в секунду, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +12 до +24 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 37-70%. Рассвет наступит в 06:47, закат ожидается в 18:07.

Скриншот.
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украину в среду снова накроют сильные дожди с грозами.

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Днепр Жизнь города

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