Пасмурно, но тепло: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 3.06.2020

В среду, 3 июня, в Днепре прогнозируется преимущественно пасмурная погода.

Непродолжительное прояснение ожидается утром. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +11 до +20 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 41-92%. Рассвет наступит в 04:39, закат ожидается в 20:37.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ощутимое потепление начнется в Украине только с 5 июня. Именно начиная с пятницы, летняя погода вернется почти во все регионы Украины.

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Днепр Жизнь города

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