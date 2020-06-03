Пасмурно, но тепло: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

В среду, 3 июня, в Днепре прогнозируется преимущественно пасмурная погода.

Непродолжительное прояснение ожидается утром. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +11 до +20 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 41-92%. Рассвет наступит в 04:39, закат ожидается в 20:37.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ощутимое потепление начнется в Украине только с 5 июня. Именно начиная с пятницы, летняя погода вернется почти во все регионы Украины.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!