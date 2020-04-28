Пасмурно, но тепло: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 28.04.2020

Во вторник, 28 апреля, в Днепре прогнозируется переменная облачность.

Небо затянет тучами во второй половине дня. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +5 до +16 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 35-71%. Рассвет наступит в 05:22, закат ожидается в 19:52.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине во вторник, 28 апреля, улучшится. В течение дня воздух прогреется до +14..+18 градусов.

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Днепр Жизнь города

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