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28 апреля • обновлено в 06:47
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Алина Рашевская
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Пасмурно, но тепло: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

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Во вторник, 28 апреля, в Днепре прогнозируется переменная облачность.

Небо затянет тучами во второй половине дня. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +5 до +16 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 35-71%. Рассвет наступит в 05:22, закат ожидается в 19:52.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине во вторник, 28 апреля, улучшится. В течение дня воздух прогреется до +14..+18 градусов.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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