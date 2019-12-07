Пасмурно и сыро: появился прогноз погоды на 7 декабря в Днепре

Суббота, 7 декабря, в Днепре будет пасмурной. По прогнозу синоптиков осадков в выходной не ожидается.

Температура воздуха не опустится ниже отметки нуля, сообщает Синоптик.

Днем столбики термометров подымутся до +4. Ночью температура воздуха составит -1... +2 градусов.

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Прогноз погоды в Днепре pikabu.ru

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре предупредили о масштабном отключении воды. Водоснабжения не будет весь день 9 декабря на ряду улиц.

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