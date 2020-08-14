Пасмурно и прохладно: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

В пятницу, 14 августа, в Днепре ожидается пасмурная погода.

Тучи закроют небо с самого утра и продержатся до позднего вечера. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +12 до +22 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 37-83%. Рассвет наступит в 05:31, закат ожидается в 19:57.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 августа погода в большинстве областей Украины будет сухой, только в некоторых регионах ожидаются осадки и грозы.