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8 января • обновлено в 08:37
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Карина Бондаренко

Солнечно и холодно: синоптики дали прогноз погоды на 8 января в Днепре

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В среду, 8 января, в Днепре будет солнечно и холодно.

На небе над городом в этот день не будет ни облачка. Об этом сообщает Синоптик.

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От мокрого снега до -10: синоптики дали неоднозначный прогноз по Украине

Осадки в среду не ожидаются. Синоптики прогнозируют от -1 до -5 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -5 до -11 градусов.

Солнечно и холодно: синоптики дали прогноз погоды на 8 января в Днепре

Ранее OBOZREVATEL писал, что синоптики спрогнозировали рекордное изменение погоды. В Украину уже 10 января после рождественских морозов снова придет волна потепления до +6.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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