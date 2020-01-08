Солнечно и холодно: синоптики дали прогноз погоды на 8 января в Днепре

В среду, 8 января, в Днепре будет солнечно и холодно.

На небе над городом в этот день не будет ни облачка. Об этом сообщает Синоптик.

Осадки в среду не ожидаются. Синоптики прогнозируют от -1 до -5 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -5 до -11 градусов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что синоптики спрогнозировали рекордное изменение погоды. В Украину уже 10 января после рождественских морозов снова придет волна потепления до +6.

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