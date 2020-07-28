Парня из Днепра пять месяцев разыскивают в Харькове. Фото и приметы

Днепрянин Владислав Непреев 2001 года рождения пропал в Харькове около 5 месяцев назад.

19-летний парень перестал выходить на связь с родными 5 марта 2020 года. Об этом сообщает "Информатор".

Владислав учился в Харькове в ПТУ № 32. Проживал он в студенческом общежитии на улице Московской, 9. 5 марта парень сообщил матери, что съехал с общежития, однако не сообщил, куда.

С тех пор женщина не может дозвониться до своего сына. Одногруппники и преподаватели тоже не знают, где он может находиться. Мать пропавшего парня написала заявление в полицию.

Парня из Днепра пять месяцев разыскивают в Харькове Информатор

Рост Владислава – 175 сантиметров, парень среднего телосложения, у него серые глаза и короткие темные волосы. Особые приметы: большая родинка на спине.

Если Вам известно что-либо о местонахождении пропавшего Владислава Непреева, сообщите об этом по номеру (096) 352-51-70 или на линию "102".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине разыскивают подростка, который пропал в свой день рождения.