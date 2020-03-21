Пара украинцев с коронавирусом ехала в поезде и такси в Днепр: медики забили тревогу

Полиция и медики пытаются установить людей, которые могли заразиться коронавирусом от супругов на Днепропетровщине.

Известно, что муж и жена на прошедших выходных прилетели с Парижа в Киев. Оттуда в Днепр они добрались поездом, а потом ехали еще и на такси, сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По приезду они почти сразу почувствовали себя плохо и в понедельник обратились к медикам. Их доставили в городскую инфекционную больницу и поместили в боксы.

Коронавирус Информатор

Результаты тестов на коронавирус, который провели в столице, у обоих оказались положительными. Сколько людей пара могла заразить во время возвращения домой пока неизвестно.

"Они ехали поездом Киев-Запорожье, поэтому сейчас мы уже отслеживаем контакты, с кем они были в купе. Уже нашли таксиста, который вез домой супругов и он уже в самоизоляции", – рассказал глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Как писал OBOZREVATEL ранее, коронавирус на Днепропетровщине подтвердили у семейной пары, которая недавно вернулась из Франции. Заболевшие вызвали машину скорой помощи, когда заподозрили у себя симптомы COVID-19.

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