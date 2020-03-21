Главная Новости
21 марта • обновлено в 11:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Пара украинцев с коронавирусом ехала в поезде и такси в Днепр: медики забили тревогу

1.4т
Читать материал на украинском

Полиция и медики пытаются установить людей, которые могли заразиться коронавирусом от супругов на Днепропетровщине.

Известно, что муж и жена на прошедших выходных прилетели с Парижа в Киев. Оттуда в Днепр они добрались поездом, а потом ехали еще и на такси, сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По приезду они почти сразу почувствовали себя плохо и в понедельник обратились к медикам. Их доставили в городскую инфекционную больницу и поместили в боксы.

Коронавирус

Коронавирус

Информатор

Результаты тестов на коронавирус, который провели в столице, у обоих оказались положительными. Сколько людей пара могла заразить во время возвращения домой пока неизвестно.

"Они ехали поездом Киев-Запорожье, поэтому сейчас мы уже отслеживаем контакты, с кем они были в купе. Уже нашли таксиста, который вез домой супругов и он уже в самоизоляции", – рассказал глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Как писал OBOZREVATEL ранее, коронавирус на Днепропетровщине подтвердили у семейной пары, которая недавно вернулась из Франции. Заболевшие вызвали машину скорой помощи, когда заподозрили у себя симптомы COVID-19.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ку Алексей
Ку Алексей
Вы все умрёте
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Днепр Жизнь города

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги